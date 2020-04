Fase 2 | la profezia | “Entro fine anno moriranno 70mila persone”

(Di martedì 28 aprile 2020) Una ricerca universitaria italiana lancia l’allarme in vista dell’inizio della2. Si parla di così tante vittime soprattutto in base all’efficacia dei controlli e al comportamento degli italiani. Un vero e proprio campanello di allarme, lanciato alla vigilia del via della tanto attesa2. A lanciarlo è stato un gruppo di ricercatori, che … L'articolo2, la: “Entromorirpersone” proviene da www.meteoweek.com.

gabrielefermi : - giuppise : RT @giuppise: La profezia choc sulla fase 2: '70mila morti entro fine anno' - giuppise : La profezia choc sulla fase 2: '70mila morti entro fine anno' - salape2 : La profezia choc sulla fase 2: '70mila morti entro fine anno' - Notiziedi_it : La profezia choc sulla fase 2: “70mila morti entro fine anno” -

Ultime Notizie dalla rete : Fase profezia

ilGiornale.it

Una ricerca universitaria italiana lancia l’allarme in vista dell’inizio della Fase 2. Si parla di così tante vittime soprattutto in base all’efficacia dei controlli e al comportamento degli italiani.Se pensate che questo sia l’ennesimo articolo dove si mette in correlazione la “peste manzoniana” e il coronavirus sarete presto delusi, visto che per una volta il “contatto” tra Alessandro Manzoni, i ...