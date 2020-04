Concorso Collaboratori Amministrativi Liguria | 55 posti | chi può partecipare e come

(Di martedì 28 aprile 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 24 Aprile 2020 sono pubblicati due bandi diper la selezione di 55 unità da assumere a tempo indeterminato presso Enti e Istituti del Servizio Sanitario della Regione. Fissato al 24 Maggio ore 12 il termine per la trasmissione delle domande di partecipazione. La prima procedura mira a selezionare professionalità con competenze giuridiche, mentre la seconda professionalità con competenze economico/finanziarie. Vediamo, requisiti, modalità di invio domanda e prove. Concorsi: tutte le procedure attivateDue i concorsi pubblici diffusi con avviso in Gazzetta Ufficiale: 30Professionali con competenze giuridiche, dei quali 6 sono riservati ai volontari delle Forze Armate e 11 al ...

