Auto in crisi? Ecco perché abolire il Superbollo aiuterebbe a rilanciare il settore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Con il “conforto” dei dati di vendita relativi al mese di marzo e aprile, le previsioni per il 2020 parlano di un mercato dell’in caduta libera:perché sono tante le richieste che Unrae – l’associazione dei costruttori esteri operanti in Italia – vorrebbe sottoporre al Governo. Misure a sostegno del compartomotive, descritte ieri dal presidente Unrae Michele Crisci, come la creazione di una terza fascia di vetture – quelle con emissioni comprese tra 61 e 95 g/km di CO2 – beneficianti dell’Ecobonus governativo e la sospensione dell’Ecomalus (ovvero, la sovrattassa che pagano i veicoli che emettono più anidride carbonica di quella stabilita dalle normative). Il tutto per scongiurare una contrazione delle immatricolazioni che, per fine 2020, è stimata da alcuni analisti in un -35%/-45%. E che, ...