Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 27 APRILEORE 11.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. ECCETTO SU VIA TIBURTINA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. MENTRE SU VIA PALOMBARESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA SANTA LUCIA E VIA DI MARCO SIMONE. INOLTRE SULL’A1NAPOLI VEICOLO IN PANNE AL KM 626+500 TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULL’A12CIVITAVECCHIA SONO IN CORSO I LAVOPRI A CURA DI AUTOSTRADE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA. MENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD ...