Più investimenti, meno dogmi. Verso una riforma dei Trattati europei (Di lunedì 27 aprile 2020) Le valutazioni sul Consiglio europeo del 23 aprile scorso si possono analizzare, con semplificazione, dai pessimisti agli ottimisti passando per i fiduciosi. Categoria nella quale mi colloco per ora in attesa del 6 maggio e del Consiglio europeo di giugno, quando si vedrà meglio se le decisioni significative fino ad ora prese siano propedeutiche a ulteriori progressi necessari, ma non semplici. La mie valutazioni saranno di metodo e di merito.Due crisi a confronto: 2009 e 2020Di fronte alla gravità della crisi Covid-19, molti hanno lamentato la lentezza e la scarsa solidarietà delle Istituzioni europee. Per valutarlo facciamo un confronto con la crisi più vicina e cioè quella iniziata nel 2009 che allora apparve grave, ma certo non paragonabile a quella di Covid-19. Allora le misure forti contro la crisi arrivarono solo nel 2012 con il Fondo Salva ... Leggi su huffingtonpost Covid-19 - Assifer : più investimenti per trasporto su ferro

