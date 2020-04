Morgan a Domenica In torna sul Sanremo con Bugo, propone ad Amadeus il “gesto poetico” e spiega quel “Che succede?!” (Di lunedì 27 aprile 2020) Morgan a Domenica In parla di nuovo di Bugo e del Festival di Sanremo, in modo particolare del momento in cui i due - in gara in coppia - sono stati squalificati. "Erano bei tempi quando se ne parlava, che nostalgia", è il commento di Mara Venier nel tornare sull'argomento mentre l'Italia affronta l'emergenza sanitaria da Covid-19. Ai tempi di Sanremo non immaginavamo che ci saremmo presto fermati e chiusi in casa, accantonando tutto il resto. Mara Venier ne parla come "il fattaccio", quello di Bugo e Morgan allo scorso Festival di Sanremo. Per Morgan è più un "gesto poetico" e propone ad Amadeus di inserirlo nella prossima edizione del Festival. torna sui versi scritti poco prima dell'esibizione: "8 righe che ho inventato un minuto prima di salire sul palco, che dicono la verità; cose che avrei voluto dire a Bugo, che non ha voluto ascoltare. ... Leggi su optimagazine Domenica In - la confessione di Morgan : “Qualcuno vuole farmi del male”

“Ecco cosa vogliono farmi”. Domenica In - le preoccupanti parole di Morgan in diretta. Mara Venier senza parole : cosa è successo

A Domenica In la versione (migliore) di Morgan. Quando argomenti e contesto fanno la differenza (Di lunedì 27 aprile 2020)In parla di nuovo die del Festival di, in modo particolare del momento in cui i due - in gara in coppia - sono stati squalificati. "Erano bei tempi quando se ne parlava, che nostalgia", è il commento di Mara Venier nelre sull'argomento mentre l'Italia affronta l'emergenza sanitaria da Covid-19. Ai tempi dinon immaginavamo che ci saremmo presto fermati e chiusi in casa, accantonando tutto il resto. Mara Venier ne parla come "il fattaccio", quello diallo scorso Festival di. Perè più un "gesto poetico" eaddi inserirlo nella prossima edizione del Festival.sui versi scritti poco prima dell'esibizione: "8 righe che ho inventato un minuto prima di salire sul palco, che dicono la verità; cose che avrei voluto dire a, che non ha voluto ascoltare. ...

marcoluci1 : RT @tempoweb: 'Cosa volevo fare sul palco' #Morgan ultima rivelazione su Bugo e #sanremo2020 - marcoluci1 : RT @MMagazineItalia: @InArteMorgan a #DomenicaIn: “Questa quarantena mi ha cambiato” - infoitcultura : “Ecco cosa vogliono farmi”. Domenica In, le preoccupanti parole di Morgan in diretta. Mara Venier senza - infoitcultura : A Domenica In Morgan regala la parte migliore di sé - Noovyis : (“Ecco cosa vogliono farmi”. Domenica In, le preoccupanti parole di Morgan in diretta. Mara Venier senza parole: co… -