Il finale di Siren 2 su Rai4 lunedì 27 aprile | in attesa della terza stagione inedita

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Con gli ultimi due episodi, lunedì 27alle 21.20 suandrà in onda in prima visione assoluta ildi2. La secondaserie dark fantasy creata e prodotta da Eric Wald e Dean White si conclude con il quindicesimo e il sedicesimo episodio, trasmessi in prima serata da, che ha mandato in onda l'interanegli ultimi due mesi con un doppio episodio ogni lunedì. Per laa Ryn (interpretata dall'attrice belga Eline Powell, già ne Il Trono di Spade e King Arthur: Il poterespada) e i suoi amici/amanti umani, i biologi Ben (Alex Roe, La quinta onda e The Ring 3) e Maddie (Fola Evans-Akingbola, Il Trono di Spade, Black Mirror) determinati a difendere le mitiche creature del mare, l'epilogosecondaarriva con gli episodi Sacrifice e New World Order. Ilrivelerà ...