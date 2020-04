Il bisogno di libertà è di per sé la più potente delle autocertificazioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Abito a Monteverde Vecchio e non capisco bene cosa posso e cosa non posso fare. Oggi vorrei andare in libreria. La libreria in cui posso trovare i libri che mi servono è a Trastevere. Un chilometro e mezzo da casa. Oppure andare al Parco di Villa Pamphili, un altro chilometro. Posso andarci liberamente, o devo autocertificare la mia esigenza di libri e di parco? Ed è valida come autocertificazione? Oppure debbo mettermi una tuta o una maglietta per fare sport individuale, che è permesso? È sensato permettere la corsa e non una passeggiata salutare?Capisco benissimo la volontà del governo di non dare, in tempi in cui un bel po’ di gente continua ad ammalarsi e a morire, il segnale di “liberi tutti”, ma bisogna stare molto attenti a non dare segnali contraddittori che mettono nelle mani delle forze dell’ordine la definizione ... Leggi su huffingtonpost Salvini : «Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo» (Di lunedì 27 aprile 2020) Abito a Monteverde Vecchio e non capisco bene cosa posso e cosa non posso fare. Oggi vorrei andare in libreria. La libreria in cui posso trovare i libri che mi servono è a Trastevere. Un chilometro e mezzo da casa. Oppure andare al Parco di Villa Pamphili, un altro chilometro. Posso andarci liberamente, o devo autocertificare la mia esigenza di libri e di parco? Ed è valida come autocertificazione? Oppure debbo mettermi una tuta o una maglietta per fare sport individuale, che è permesso? È sensato permettere la corsa e non una passeggiata salutare?Capisco benissimo la volontà del governo di non dare, in tempi in cui un bel po’ di gente continua ad ammalarsi e a morire, il segnale di “liberi tutti”, ma bisogna stare molto attenti a non dare segnali contraddittori che mettono nelle maniforze dell’ordine la definizione ...

LegaSalvini : ??????*FLASH -CORONAVIRUS: SALVINI 'SE CI SARA' BISOGNO DI USCIRE DI CASA PER RIPRENDERCI LIBERTA' LO FAREMO'- FLASH*… - BiagioAntonacci : Il 25 aprile quest'anno come non mai è una giornata per celebrare la libertà, perchè abbiamo bisogno di speranza e… - rafirexit : RT @alepaganotwit: ++ FLASH -CORONAVIRUS: #SALVINI 'SE CI SARA' BISOGNO DI USCIRE DI CASA PER RIPRENDERCI LIBERTA' LO FAREMO’ ++ https://t.… - xtikibombom : La prima cosa importante per tutti dovrebbe essere vedere un calo dei contagiati e soprattutto dei morti ma evident… - paladoc69 : RT @TNannicini: 4? Sulle scuole dove si costruisce il nostro futuro, sull’assistenza domiciliare alle persone che ne hanno bisogno e sulla… -

