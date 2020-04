Coronavirus, Istat: “I primi 150mila test sierologici su un campione di abitanti di 2mila Comuni, rappresentativo per età e attività” (Di lunedì 27 aprile 2020) Le 150mila persone che faranno parte del campione su cui condurre i primi test sieriologici sugli anticorpi del Coronavirus saranno estratte a sorte in “duemila Comuni” italiani. Una base territoriale “larga”, spiega la direttrice centrale dell’Istat Linda Laura Sabbadini che guida la parte statistica dell’indagine, scelta con l’obiettivo di ridurre l’errore statistico. Saranno sei le fasce d’età in base alle quali sarà selezionato il campione: “Da zero anni a 17, da 18 a 34, da 35 a 49, da 50 a 59, da 60 a 69 e da 70 e più anni”. Il campione “sarà rappresentativo a livello regionale, poi nell’ambito della stessa regione si selezionerà in base al sesso, all’età e all’attività economica, tendendo conto di settori più esposti come la ... Leggi su ilfattoquotidiano Il prof. Giulio Tarro intervistato da Luca Telese sul Coronavirus “Rivedere stime contagi - il plasma dei guariti come cura e vacanze estive per combattere il Covid.”

Coronavirus - pazienti smistati - accuse al Trivulzio : “Non controllava se erano contagiati”

Coronavirus - Istat : “Da dati di 5mila Comuni mortalità dal 1 marzo al 4 aprile aumentata del 41% rispetto allo stesso periodo del 2019” (Di lunedì 27 aprile 2020) Lepersone che faranno parte delsu cui condurre isieriologici sugli anticorpi delsaranno estratte a sorte in “duemila Comuni” italiani. Una base territoriale “larga”, spiega la direttrice centrale dell’Linda Laura Sabbadini che guida la parte statistica dell’indagine, scelta con l’obiettivo di ridurre l’errore statistico. Saranno sei le fasce d’età in base alle quali sarà selezionato il: “Da zero anni a 17, da 18 a 34, da 35 a 49, da 50 a 59, da 60 a 69 e da 70 e più anni”. Il“sarà rappresentativo a livello regionale, poi nell’ambito della stessa regione si selezionerà in base al sesso, all’età e all’attività economica, tendendo conto di settori più esposti come la ...

GiusPecoraro : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Istat ha pubblicato i dati dei decessi tra il 1/3 e il 15/4 nel 2017 per le varie cause, tra cui quelli con polmonit… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati Il Silenzio degli innocenti. #Politica #Sindacati #Assenti Nessuno ad oggi si è posto il problema #Disocc… - ValeRossignoli : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Istat ha pubblicato i dati dei decessi tra il 1/3 e il 15/4 nel 2017 per le varie cause, tra cui quelli con polmonit… - niccogusso : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Istat ha pubblicato i dati dei decessi tra il 1/3 e il 15/4 nel 2017 per le varie cause, tra cui quelli con polmonit… - MarabottiMarco : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Istat ha pubblicato i dati dei decessi tra il 1/3 e il 15/4 nel 2017 per le varie cause, tra cui quelli con polmonit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Istat Coronavirus, Istat: “Da dati di 5mila Comuni mortalità dal 1 marzo al 4 aprile aumentata del 41%… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Istat: “I primi 150mila test sierologici su un campione di abitanti di 2mila Comuni, rappresentativo per età e attività”

Le 150mila persone che faranno parte del campione su cui condurre i primi test sieriologici sugli anticorpi del Coronavirus saranno estratte a sorte in “duemila Comuni” italiani. Una base territoriale ...

Sono 333 i deceduti nelle ultime 24 ore, nuovi contagi in calo. Palazzo Chigi: fidanzati/e come congiunti

Ecco tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sull'emergenza Coronavirus. Sono 333 i morti in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.696 guariti. Altri 53 posti in terapia intensiva si liber ...

Le 150mila persone che faranno parte del campione su cui condurre i primi test sieriologici sugli anticorpi del Coronavirus saranno estratte a sorte in “duemila Comuni” italiani. Una base territoriale ...Ecco tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sull'emergenza Coronavirus. Sono 333 i morti in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.696 guariti. Altri 53 posti in terapia intensiva si liber ...