Coronavirus | Casellati | ‘Festa dei camici bianchi per premiare coraggio e professionalità’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "L'istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e altruismo di cui il nostro personale sanitario si è reso protagonista nel corso di queste drammatiche settimane di epidemia". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati, manifestando il suo apprezzamento per l'iniziativa promossa dalla Siae, e condivisa finora da 13.500 cittadini, per istituire dal prossimo 20 febbraio 'la Festa dei camici bianchi'.

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "L'istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e altruismo di cui il nostro personale sanitario si è reso protagonista nel corso di queste drammatiche settimane di epidemia". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati, manifestando il suo apprezzamento per l'iniziativa promossa dalla Siae, e condivisa finora da 13.500 cittadini, per istituire dal prossimo 20 febbraio 'la Festa dei camici bianchi'.

"L'istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e altruismo di cui il nostro personale sanitario si è reso p ...

