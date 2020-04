Boris Johnson riappare in pubblico | “Seconda ondata sarebbe un disastro” -VIDEO

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nella sua prima conferenza pubblica dopo la convalescenza dovuta al Coronavirus,parla della fase 2 e del pericolo di una seconda. Il premier britannicoè tornato a parlare ine lo ha fatto chiedendo calma ai cittadini. In Gran Bretagna, infatti, la primasi è presentata in ritardo … L'articoloin: “Secondaun disastro” -è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Boris Johnson torna al lavoro da lunedì - ilpost : Cosa ha sbagliato il Regno Unito - luigiatzeni : @NicolaPorro Sarei d’accordo che chi vuole può uscire e fare quello che vuole , però firma una dichiarazione con la… - balyanaklirome0 : Tivitimi caldilar ya djjdjdjd Boris Johnson - bodhibrian : RT @SMaurizi: se volete capire che cosa può andare storto con sorveglianza digitale contro #COVID, guardate all'Inghilterra, dove governo B… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

Coronavirus, Boris Johnson è tornato a casa e parla per la prima volta ai britannici. La chiusura totale deve andare avanti Coronavirus, Boris Johnson è finalmente guarito ed è anche apparso in buona ...La disorganizzazione della sanità nel fronteggiare il coronavirus è stata grave. Alcuni sondaggi mostrerebbero che la fiducia nel governo è in calo ...