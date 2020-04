Audi A3 Sedan | quando lo stile è tutto

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 aprile 2020) LaA3amplia l'offerta della casa di Ingolstadt nel segmento delle compatte, aggiungendo alla classica versione a 5 porte Sportback una variante a 3 volumi e 4 porte che ha una personalità tutta sua. Una berlina come quelle che andavano di moda una volta, che negli ultimi anni sono quasi scomparse dal mercato italiano ma che continuano a essere apprezzate negli Stati Uniti e in Cina. Ovviamente questaA3è dedicata principalmente a questi Paesi, ma in Italia arriverà da dopo l'estate e potrebbe essere un'ottima scelta per chi ama distinguersi dalla massa. Con la A3 Sportback condivide infatti tutta la tecnica e la meccanica, ma loè distintivo e ha sicuramente un carattere diverso. Rispetto a quest'ultima è più lunga di 16 cm, per un totale di 4,5 metri, ha la stessa larghezza di 1,82 metri ed è più ...