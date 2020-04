Napoli, neonata abbandonata tutti vogliono adottarla (Di domenica 26 aprile 2020) La vicenda della neonata abbandonata dalla madre e che il padre voleva “offrire”, ha commosso tutta la popolazione, infatti ora in molti stanno facendo richiesta per la sua adozione. La piccola è ricoverata in ospedale e nonostante ciò che ha passato, sembra essere in ottima salute. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa, al quartiere Vasto di Napoli, dove gli agenti avvisati dai passanti, si sono recati subito sul posto, per capire meglio la situazione. In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, è partita una vera e propria gara di adozioni, per la piccola Marienne. In molti infatti ora stanno facendo richiesta. Da quanto ricostruito dagli agenti dell’Unità Operativa Tutela emergenze sociali e minori della Polizia Municipali, guidata dal capitano Sabina Pagnano, sembrerebbe che il papà abbia provato a fare il possibile, ... Leggi su bigodino Napoli - uomo si aggirava per la strada per affidare neonata a qualcuno

