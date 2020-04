Lino Guanciale | L’allieva | “Si è creato un rapporto quasi magico”

(Di domenica 26 aprile 2020) L’allieva 3,su Alessandra Mastronardi: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda” L’allieva 2, dopo il successo della replica della prima puntata di domenica scorsa, torna stasera alle 21:25 su Rai1. Grande attesa per la terza stagione della fiction cone Alessandra Mastronardi le cui riprese sono state interrotte a causa dell’emergenza coronavirus.e la Mastronardi formano una coppia molto affiatata sul set. Dicenelle dichiarazioni riportate su DiPiùTv: “Mi trovo davvero bene a lavorare con Alessandra, insieme abbiamouna forte intesa, come nota chi ci vede nell’Allieva. Si èunmagico, siamo sulla stessa lunghezza d’onda”. Mentre ne L’allieva i personaggi interpretati dae Alessandra Mastronardi, Alice ...

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono pronti a intrattenere il pubblico con la riproposizione della seconda puntata della seconda stagione de L’Allieva, in onda domenica 26 aprile alle 21.25 su ...Stasera va in onda in prima serata su Rai1 la seconda puntata de L’allieva 2. La Rai ha deciso di trasmettere le repliche della seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra ...