Iginio Massari: chi è, età, carriera e curiosità (Di domenica 26 aprile 2020) Torna l’appuntamento della domenica con Domenica In. Ospite della puntata per la seconda volta di seguito Iginio Massari, che in collegamento spiegherà ai tanti telespettatori come preparare un ottimo tiramisù. Iginio Massari: chi è, età, carriera Iginio Massari è nato a Brescia il 29 agosto del 1942 da una cuoca e un direttore di mensa. A 16 anni, dopo aver lavorato in un panificio, si è trasferito in Svizzera. Qui è stato seguito dal maestro Claude Gerber e ha acquisito le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Iginio ha poi deciso di tornare in Italia, ma subito dopo il rientro ha avuto un grave incidente in moto che lo ha costretto ad un lungo periodo di immobilità. Iginio è stato prima assunto alla Bauli come responsabile della innovazione qualitativa, poi alla Star come dirigente tecnico del ... Leggi su ilcorrieredellacitta Domenica In : ospiti Andrea Bocelli - Morgan e Iginio Massari - oggi su Rai1

Domenica In – Trentaduesima puntata del 26 aprile 2020 – Tra gli ospiti in collegamento : Bocelli - Insinna - Stefania Sandrelli e il tiramisù di Iginio Massari.

Domenica In ospiti 26 aprile 2020 : Iginio Massari torna da Mara (Di domenica 26 aprile 2020) Torna l’appuntamento della domenica con Domenica In. Ospite della puntata per la seconda volta di seguito, che in collegamento spiegherà ai tanti telespettatori come preparare un ottimo tiramisù.: chi è, età,è nato a Brescia il 29 agosto del 1942 da una cuoca e un direttore di mensa. A 16 anni, dopo aver lavorato in un panificio, si è trasferito in Svizzera. Qui è stato seguito dal maestro Claude Gerber e ha acquisito le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria.ha poi deciso di tornare in Italia, ma subito dopo il rientro ha avuto un grave incidente in moto che lo ha costretto ad un lungo periodo di immobilità.è stato prima assunto alla Bauli come responsabile della innovazione qualitativa, poi alla Star come dirigente tecnico del ...

MontiFrancy82 : A #domenicain ospiti @AndreaBocelli @insinnaflavio #StefaniaSandrelli #AnnaValle @TeocoliOfficial @MassimoBoldi… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “Bocelli, Insinna, Stefania Sandrelli e il tiramisù di Iginio Massari a Domenica In”. In collegamento c… - zazoomnews : Domenica In – Trentaduesima puntata del 26 aprile 2020 – Tra gli ospiti in collegamento: Bocelli Insinna Stefania S… - LorenzoMainieri : @iginiomassari ospite di @mara_venier a Domenica In -