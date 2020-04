Giulia De Lellis versione a luci rosse su Instagram: che trasparenze… (Di domenica 26 aprile 2020) Giulia De Lellis si mostra su Instagram in versione a luci rosse. Sensuale con le trasparenze del body: e il gioco vedo non vedo fa impazzire i follower. L’influencer Giulia de Lellis e le trasparenze su Instagram L’influencer si spoglia ma non troppo. Ha pubblicato una foto nelle sue storie Instagram che la ritrae con un body nero trasparente e i capelli lasciati sulle spalle con un gioco di seduzione che fa infiammare il web. In questo periodo di quarantena sono molte le vip che stanno seducendo i follower mostrandosi senza veli. A cominciare dalla più provocante: Asia Argento che, con la sua amica Vera Gemma, ha improvvisato un video hot per i follower. La copia anche Belen Rodriguez con un balletto hot pubblicato su Instagram. E poi l’elegante Elodie che si spoglia per uno spot. Adesso pare sia una tendenza, visto che anche l’influencer De Lellis si ... Leggi su pianetadonne.blog Giulia De Lellis - Francesco Facchinetti svela com’è diventato il suo agente : “Mentre lei parlava io mi sono detto che era perfetta per…”. E a proposito di Daniel Cosmic… (Video)

Giulia De Lellis - la risposta che tutti aspettavano : i fan sono icreduli

Andrea Iannone ha dimenticato Giulia De Lellis grazie a lei (Di domenica 26 aprile 2020)Desi mostra suin. Sensuale con le trasparenze del body: e il gioco vedo non vedo fa impazzire i follower. L’influencerdee le trasparenze suL’influencer si spoglia ma non troppo. Ha pubblicato una foto nelle sue storieche la ritrae con un body nero trasparente e i capelli lasciati sulle spalle con un gioco di seduzione che fa infiammare il web. In questo periodo di quarantena sono molte le vip che stanno seducendo i follower mostrandosi senza veli. A cominciare dalla più provocante: Asia Argento che, con la sua amica Vera Gemma, ha improvvisato un video hot per i follower. La copia anche Belen Rodriguez con un balletto hot pubblicato su. E poi l’elegante Elodie che si spoglia per uno spot. Adesso pare sia una tendenza, visto che anche l’influencer Desi ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - infoitcultura : Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis e si consola con una ex naufraga de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione - callmesavage99 : @Alessan87804168 Lei della sua vita privata è libera di dire il cazzo che vuole, non deve fregare niente a nessuno,… - blogtivvu : Francesco Facchinetti racconta come ha conosciuto Giulia De Lellis e come è nata l'idea del libro 'Le corna stanno… - blogtivvu : Francesco Facchinetti e Giulia De Lellis: ecco come si sono conosciuti (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis, nessuno immaginava quella risposta: “Se ne vale la pena…” ControCopertina BOMBA SEXY - Giulia De Lellis

26.04 11:36 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Zielinski verso il rinnovo, schiarita sul fronte Meret, piace Kean, plausibile scambio con l'Everton che vuole Lozano e chiede Allan, rivoluzione in ...

Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis, è napoletana la sua nuova fiamma

Si chiude una porta, si apre un portone. Questo è quello che potrebbe aver pensato Andrea Iannone, che avrebbe dimenticato Giulia De Lellis per una ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Cristina Buccino.

26.04 11:36 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Zielinski verso il rinnovo, schiarita sul fronte Meret, piace Kean, plausibile scambio con l'Everton che vuole Lozano e chiede Allan, rivoluzione in ...Si chiude una porta, si apre un portone. Questo è quello che potrebbe aver pensato Andrea Iannone, che avrebbe dimenticato Giulia De Lellis per una ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Cristina Buccino.