Fase 2, ecco chi può (finalmente) ripartire dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) Francesca Galici Codici Ateco che riapriranno il 4 maggio Dal 4 maggio ci sarà una prima ripartenza dopo oltre 50 giorni di lockdown: il governo ha individuato i codici Ateco delle aziende che potranno riaprire La riapertura dell'Italia passa dai codici Ateco delle aziende, in base ai quali il governo ha previsto la scaglionatura delle riaperture per garantire la massima sicurezza all'interno dell'ambiente di lavoro. La cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha individuato per ora tre date per riprendere l'attività. Si inizierà dal prossimo 4 maggio e si finirà, presumibilmente, il prossimo 1 giugno con le ultime aperture. ecco quali saranno le categorie di aziende che potranno ripartire già dal prossimo lunedì: (qui la lista) 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E ... Leggi su ilgiornale Fase 2 : ecco cosa accadrà dal 4 maggio : poche concessioni rispetto ad ora - almeno fino al 18

Fase 2 - ecco chi può (finalmente) ripartire

Coronavirus - ecco il testo della bozza finale del decreto per la fase 2 – Il documento (Di domenica 26 aprile 2020) Francesca Galici Codici Ateco che riapriranno il 4Dal 4ci sarà una prima ripartenza dopo oltre 50 giorni di lockdown: il governo ha individuato i codici Ateco delle aziende che potranno riaprire La riapertura dell'Italia passa dai codici Ateco delle aziende, in base ai quali il governo ha previsto la scaglionatura delle riaperture per garantire la massima sicurezza all'interno dell'ambiente di lavoro. La cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha individuato per ora tre date per riprendere l'attività. Si inizierà dal prossimo 4e si finirà, presumibilmente, il prossimo 1 giugno con le ultime aperture.quali saranno le categorie di aziende che potrannogià dal prossimo lunedì: (qui la lista) 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E ...

Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - ilpost : Ricordate quando lunedì Conte ha detto che il piano per la 'fase 2' sarebbe arrivato «entro la fine della settimana… - MondoTV241 : Coronavirus, Ecco quello che si può e non si può fare nella fase 2 #fase2 - rickthebizzle__ : ecco il classico italiano: c’è chi si lamenta per la piccola riapertura e chi di non vedere miglioramenti o maggio… -