Dal 4 maggio lockdown più leggero ma no a piena libertà di movimento, dice Conte (Di domenica 26 aprile 2020) Il lockdown sarà alleggerito dal 4 maggio, ma non ci sarà una piena libertà di movimento, e la scuola riaprirà a settembre. Sono le indicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dà in un'intervista a 'la Repubblica'. "​Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un 'libera tutti'. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di Contenimento del contagio", afferma Conte. "La scuola - assicura il premier - è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di ... Leggi su agi Conte - ‘Dal 4 maggio più spostamenti ma non piena libertà’. Le scuole non riaprono

Ecco le sue parole sull’emergenza Coronavirus. «A partire dal 2 maggio sarà permesso uscire a fare sport e a passeggiare con la famiglia, se l’evoluzione del contagio sarà favorevole. Sarà il ...

Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto ... dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione ...

