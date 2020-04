Conte sulla fine del Lockdown: “Ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazione” (Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Conte ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha dato anticipazioni in merito a cosa succederà e cosa cambierà dal prossimo 4 maggio con l’avvento della Fase 2. La fine del Lockdown è vicina ma Conte precisa: “Revisione delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole”. Cosa succede il 4 maggio “Con il nuovo decreto” che sarà reso noto nei primi giorni della prossima settimana, spiega Conte, “Annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche” ovvero quelle che devono ancora aspettare per la ripartenza, come bar e ristoranti che “Non riapriranno il 4 maggio”. Il Lockdown sarà alleggerito ma non è ancora prevista una piena libertà di movimento. “Non siamo ancora nella ... Leggi su thesocialpost Strianese? spiega l’esito della Cabina di Regia col Premier Conte sulla fase 2

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Conte sulla Fase 2 : “Revisione restrizioni non significa un ‘liberi tutti'”

"Primo scazzo tra Conte e Colao" : Daga-bomba sulla Fase 2 : super-commissario subito bocciato (Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente del Consiglioha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha dato anticipazioni in merito a cosa succederà e cosa cambierà dal prossimo 4 maggio con l’avvento della Fase 2. Ladelè vicina maprecisa: “Revisione delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole”. Cosa succede il 4 maggio “Con il nuovo decreto” che sarà reso noto nei primi giorni della prossima settimana, spiega, “Annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche” ovvero quelle che devono ancora aspettare per la ripartenza, come bar e ristoranti che “Non riapriranno il 4 maggio”. Ilsarà alleggerito ma non è ancora prevista una piena libertà di movimento. “Non siamo ancora nella ...

borghi_claudio : 'Vogliamo il MES per gli altri'. In mezzo a commenti indecenti sulla seduta di ieri, letti su una stampa pietosa… - NicolaPorro : Gli #italiani non hanno i soldi per mangiare ma sui giornali nessuno ne parla. Ieri, in #Parlamento, il premier… - borghi_claudio : L'intervento di @AlbertoBagnai al Senato potrà essere ascoltato su rai 1 o sulla webtv del Senato Vediamo di alzar… - yu_creamy : RT @Helliot_Spencer: Mi par di capire che le direttive sulla 'Fase 2' che inizierà il 4 Maggio verranno illustrate da Conte il 5. - TuttoMercatoWeb : Emergenza Coronavirus, Conte sulla Fase 2: 'Revisione delle regole non vorrà dire liberi tutti' -