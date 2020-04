Calciomercato Napoli | Carlo Ancelotti vuole Allan e Hirving Lozano all’Everton

(Di domenica 26 aprile 2020) I destini died Everton possono incrociarsi. Aurelio De Laurentiis ehanno già avuto modo di dialogare tra loro per quanto riguarda il futuro die Hirvig. Il centrocampista brasiliano continua a piacere al manager degli inglesi, al pari dell’attaccante messicano che lui stesso aveva portato all’ombra del Vesuvio. Due elementi fondamentali per il gioco volto ad allargare il campo e sfruttare gli spazi nell’Everton. A questo punto apotrebbe arrivare Moise Kean, a un passo dall’essere cacciato come accaduto per certi versi alla Juventus. Il giovane attaccante continua a mantenere una condotta ben poco professionale anche durante la quarantena forzata. L’operazione, comunque, conoscerebbe un valore complessivo di 150 milioni di Euro. Difficile, però, che Aurelio De Laurentiis possa accettare di ...

