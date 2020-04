25 aprile | Fico | ‘è nostra storia | quest’anno vissuto in modo più intenso

(Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Credo che questo 25i cittadini l’abbiamoinmolto più”. La ricorrenza nazionale rappresenta “la, una giornata di coraggio, per cui possiamo esser qui a parlare e avere la libertà di espressione, di pensiero e di opinione”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, a Che tempo che fa. La coesione nazionale “non è sempre facile, ma ci si sta provando, io credo che la consapevolezza di fondo debba essere che da questa emergenza non si esce da soli o con la propria parte politica, ma con il sistema Paese che lavora insieme”. L'articolo 25, ‘è, quest’annoinpiùCalcioWeb.

chetempochefa : 'Il 25 aprile è la nostra storia. Una giornata di forza, di coraggio. La nostra forza e il nostro coraggio.'… - antoniadc86 : RT @robyfio88: @Montecitorio @Roberto_Fico 'La nostra vita finisce quando diventiamo silenziosi sulle cose che contano'. Martin Luther King… - MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: 'Il 25 aprile è la nostra storia. Una giornata di forza, di coraggio. La nostra forza e il nostro coraggio.' @Roberto_F… - Pearlja02043243 : RT @adrianocasotto: 25 aprile, Fico: “oggi possiamo godere della democrazia”. Questo ha vinto il primo premio “Coglione numero 1 d’Italia”… - RosarioPorzio1 : RT @adrianocasotto: 25 aprile, Fico: “oggi possiamo godere della democrazia”. Questo ha vinto il primo premio “Coglione numero 1 d’Italia”… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Fico

Il Fatto Quotidiano

"Credo che questo 25 aprile i cittadini l'abbiamo vissuto in modo molto più intenso". La ricorrenza nazionale rappresenta "la nostra storia, una giornata di coraggio, per cui possiamo esser qui a ...Oggi, domenica 26 aprile 2020, Roberto Fico sarà invece ospite di Che tempo che fa. La De Rosa invece non sembra aver un buon rapporto con il mondo della televisione, almeno a giudicare da quanto ...