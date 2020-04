Sofia Goggia Mesi tragici | ma mi hanno fatto crescere Tornerò libera sugli sci

Gazzetta_it : .@iamsofiagoggia: “Ho imparato ad avere pazienza. Lavorerò duro e tornerò libera” #Sci #CDM - sportface2016 : #Sci Le parole di Sofia #Goggia - ilcirotano : Sofia Goggia: 'Ho imparato ad avere pazienza. Lavorerò duro e tornerò libera' - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@iamsofiagoggia: “Ho imparato ad avere pazienza. Lavorerò duro e tornerò libera” #Sci #CDM - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@iamsofiagoggia: “Ho imparato ad avere pazienza. Lavorerò duro e tornerò libera” #Sci #CDM -

Sofia Goggia si racconta in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Sono stati mesi difficili per la campionessa olimpica di discesa libera: prima a livello personale, con ...Tutti avevamo bisogno di rallentare”. Sofia Goggia si racconta alla “Gazzetta della Sport”, rivelando come questa sosta forzata le sia servita per mettere a posto “tante cose, anche sul piano ...