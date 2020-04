Ospedale di Anzio, le forze dell’ordine rendono omaggio a medici e infermieri intonando l’Inno Nazionale (VIDEO) (Di sabato 25 aprile 2020) E’ stato un tributo unanime da parte delle forze dell’ordine, quello manifestato oggi alle ore 12 davanti all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno: gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ardea, Anzio e Nettuno. Gli agenti hanno intonato l’Inno di Mameli per rendere omaggio a medici e infermieri e ringraziarli così del lavoro svolto durante l’emergenza dovuta al virus Covid-19. Ospedale di Anzio, le forze dell’ordine rendono omaggio a medici e infermieri intonando l’Inno Nazionale (VIDEO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : multato mentre porta la figlia in ospedale. Sanzione annullata. Con le scuse (Di sabato 25 aprile 2020) E’ stato un tributo unanime da parte delledell’ordine, quello manifestato oggi alle ore 12 davanti all’Riuniti die Nettuno: gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ardea,e Nettuno. Gli agenti hanno intonato l’Inno di Mameli per renderee ringraziarli così del lavoro svolto durante l’emergenza dovuta al virus Covid-19.di, ledell’ordinel’Inno Nazionale (VIDEO) su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Anzio Ospedale di Anzio, le forze dell’ordine rendono omaggio a medici e infermieri intonando l’Inno Nazionale (VIDEO) Il Corriere della Città Coronavirus: "La Asl Rm6 resta quella col maggior numero di contagi"

"Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea ... di cui 31 nella casa di cura San Raffaele), Lariano (36), Anzio (27), Ariccia (26), Ciampino (24), Ardea (21), Genzano (21), Rocca ...

Coronavirus, quarto giorno senza nuovi casi ad Anzio e Nettuno

Pertanto, al momento, i cittadini positivi al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, restano complessivamente nove. Inoltre, è il quarto ...

