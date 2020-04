La partita non è chiusa. Ma il Recovery Fund è utile se parte subito. Al Consiglio Ue Conte ha fatto un gol. Resta il nodo dei tempi e dei soldi (Di sabato 25 aprile 2020) Che il Consiglio Ue di giovedì abbia segnato una tappa fondamentale per l’Italia e per la tenuta dell’Europa stessa, è fuor di dubbio. Giuseppe Conte, grazie anche alla sponda fondamentale di Macron, è tornato a casa con un risultato impensabile fino pochi giorni fa: il piano Recovery Fund. Sebbene permangano ancora questioni importanti da dipanare – la tempistica di erogazione dei bond, la natura e l’entità degli stessi – è comunque un risultato non da poco aver ufficializzato la necessità di poter contare su uno strumento “innovativo e urgente” che preveda l’emissione di titoli comuni. Strumento che si va in ogni caso a sommare a quanto fatto sinora dalla Bce, che ha già comprato 71 miliardi di euro di titoli Stato di cui almeno la metà sono titoli italiani, e al pacchetto di misure ... Leggi su lanotiziagiornale «Solo la partita allena la partita. Il calcio con distanziamento sociale non è vero allenamento»

I leader Ue possono fare la storia. Basta seguire le orme di Conte. Parla l’eurodeputata M5S - Gemma : “La partita non è chiusa. Sta crescendo il consenso in Europa per i bond comuni”

Muntari confessa : “Col mio gol avremmo vinto la partita - ma non lo scudetto. Alla Juve erano assatanati” (Di sabato 25 aprile 2020) Che ilUe di giovedì abbia segnato una tappa fondamentale per l’Italia e per la tenuta dell’Europa stessa, è fuor di dubbio. Giuseppe Conte, grazie anche alla sponda fondamentale di Macron, è tornato a casa con un risultato impensabile fino pochi giorni fa: il piano. Sebbene permangano ancora questioni importanti da dipanare – la tempistica di erogazione dei bond, la natura e l’entità degli stessi – è comunque un risultato non da poco aver ufficializzato la necessità di poter contare su uno strumento “innovativo e urgente” che preveda l’emissione di titoli comuni. Strumento che si va in ogni caso a sommare a quanto fatto sinora dalla Bce, che ha già comprato 71 miliardi di euro di titoli Stato di cui almeno la metà sono titoli italiani, e al pacchetto di misure ...

luigidimaio : Basta circo politico. Basta polemiche mentre la gente muore ed è in difficoltà. Non può ridursi tutto a un tifo da… - pfmajorino : Sul #RecoveryFund un accordo fino a tempo fa assolutamente impensabile. Una buona notizia per l'Italia. La partita… - EleonoraEvi : Oggi tifiamo tutti per Conte. Oggi serve tanto cuore e tanto coraggio in questa partita, serve tenere la barra drit… - Staschiscio : @SBertagna l'Utrecht non discute la decisione che è del Governo olandese di fermare qualsiasi sport fino al 1 sette… - ZioSubo : RT @dorinileonardo: Era partita la 'concordia nazionale' e non ce ne eravamo accorti (Via @Corriere) -

Ultime Notizie dalla rete : partita non La partita non è chiusa. Ma il Recovery Fund è utile se parte subito. Al Consiglio Ue Conte ha fatto un gol. Resta il nodo dei tempi e dei soldi LA NOTIZIA Valorant, arrivano i gradi e il matchmaking competitivo nello shooter di Riot Games 0

Riot Games sta per introdurre i gradi e il matchmaking competitivo in Valorant, lo shooter tattico in prima persona in arrivo nell'estate 2020 su PC.. Riot Games sta per introdurre i gradi e il ...

App "Immuni". A che punto siamo?

Non si sa con che criteri è stata scelta come fornitore la Bending Spoons ... Ragioni per cui l’Associazione Luca Coscioni ha appena depositato una istanza di accesso agli atti, ed è partita anche ...

Riot Games sta per introdurre i gradi e il matchmaking competitivo in Valorant, lo shooter tattico in prima persona in arrivo nell'estate 2020 su PC.. Riot Games sta per introdurre i gradi e il ...Non si sa con che criteri è stata scelta come fornitore la Bending Spoons ... Ragioni per cui l’Associazione Luca Coscioni ha appena depositato una istanza di accesso agli atti, ed è partita anche ...