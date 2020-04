Inter | l’ex Forlan contrario taglio stipendi | «Voglio essere pagato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020), l’exvoce fuori dal coro: la posizione dell’attuale allenatore del Peñarol in merito al tema deldegliDiegonon è disposto a rinunciare al proprioo. L’ex attaccante dell’, oggi allenatore del Peñarol, ha chiarito che non vuole decurtarsi il proprio ingaggio. «Ho incontrato un mese fa il vicepresidente Catino, mi ha detto quale era la situazione e io gli ho risposto che l’importante era che venissero garantiti glidel mio staff ma anch’io. In nessuno momento vorrei rinunciare al mioo, prenderò quello che devo prendere e quello che la società può pagarmi». Leggi su Calcionews24.com