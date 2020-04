Il ciclo di Pjanic alla Juventus è terminato? (Di sabato 25 aprile 2020) ​Miralem Pjanic è giunto alla quarta stagione con la maglia della ​Juventus e probabilmente è arrivato al capolinea della sua esperienza in bianconero. Questa doveva essere la stagione della sua consacrazione ma la medaglia sembra essersi rovesciata. Le aspettative erano tante, specie dopo il discorso inaugurale di Maurizio Sarri. "Voglio che tocchi 150 palloni a partita". Non arriverà mai a quei numeri, ci si avvicinerà arrivando attorno ai 120. Ovvio, il problema non risiede nel numero dei... Leggi su 90min (Di sabato 25 aprile 2020) ​Miralemè giuntoquarta stagione con la maglia della ​e probabilmente è arrivato al capolinea della sua esperienza in bianconero. Questa doveva essere la stagione della sua consacrazione ma la medaglia sembra essersi rovesciata. Le aspettative erano tante, specie dopo il discorso inaugurale di Maurizio Sarri. "Voglio che tocchi 150 palloni a partita". Non arriverà mai a quei numeri, ci si avvicinerà arrivando attorno ai 120. Ovvio, il problema non risiede nel numero dei...

