Coronavirus, sarà la società Abbott a fornire i primi 150mila test sierologici al governo (Di sabato 25 aprile 2020) Come anticipato nel pomeriggio da ilfattoquotidiano.it, non sarà la società italiana Diasorin a fornire i primi 150mila test sierologici al governo. Il compito toccherà all’azienda americana Abbott, che accompagnerà l’esecutivo dall’inizio della ‘fase 2’ con i test per stimare la percentuale di italiani colpiti dal virus, molti dei quali potrebbero – ma non è scientificamente certo – anche aver sviluppato anticorpi. Partiranno il prossimo 4 maggio a livello nazionale, su un primo campione di 150mila persone, le analisi sul sangue per definire se una persona è stata contagiata, anche inconsapevolmente. governo ed esperti aggiungeranno così un tassello importante nella strategia post-lockdown, che permetterà di capire il livello di diffusione del Coronavirus nel Paese e pianificare le ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - da lunedì sarà possibile fare jogging e passeggiate in Campania : “Contiamo sul senso di responsabilità dei cittadini”

Coronavirus - non sarà italiana Diasorin a fornire i primi 150mila test sierologici al governo

Coronavirus - la deputata Sara Cunial : “Questi provvedimenti sono incostituzionali”. E strappa i dpcm in Aula : “Ora scaricatevi le vostre app” (Di sabato 25 aprile 2020) Come anticipato nel pomeriggio da ilfattoquotidiano.it, non sarà la società italiana Diasorin aal. Il compito toccherà all’azienda americana, che accompagnerà l’esecutivo dall’inizio della ‘fase 2’ con iper stimare la percentuale di italiani colpiti dal virus, molti dei quali potrebbero – ma non è scientificamente certo – anche aver sviluppato anticorpi. Partiranno il prossimo 4 maggio a livello nazionale, su un primo campione dipersone, le analisi sul sangue per definire se una persona è stata contagiata, anche inconsapevolmente.ed esperti aggiungeranno così un tassello importante nella strategia post-lockdown, che permetterà di capire il livello di diffusione delnel Paese e pianificare le ...

disinformatico : Curare il coronavirus con la luce o iniettando disinfettanti. Quest'uomo non ha la più pallida idea delle imbecilli… - repubblica : L'Iss avverte: 'Senza cautela in fase 2 contagi possono risalire in due settimane. Vita non sarà come prima' - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte all’Oms: “Virus non ha confini, serve cooperazione internazionale. Senza vaccino non ci sarà sol… - Pippo75535329 : @vfeltri Tu sei sicuramente inferiore nel cervello che ormai si sia gravemente ammalato....sarà il coronavirus??sar… - Marcopatat51 : RT @VittorioDeSant7: MOVIMENTO CINQUE STELLE: FALSI, BUGIARDI,TRADITORI, VOLTAGABBANA SENZA DIGNITÀ. LA FECCIA LORENZIN: CAMBIA PIÙ PARTIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sarà Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera