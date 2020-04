Coronavirus, preghiera di gruppo a Porta Nolana: multate cinque persone (Di sabato 25 aprile 2020) Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Lavinaio poiché un era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone riunite in preghiera all’interno di un terraneo. I poliziotti, arrivati su posto, hanno trovato cinque bengalesi tra i 32 e i 58 anni, di cui uno irregolare sul territorio nazionale denunciato poiché inottemperante all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso nei suoi confronti nel dicembre del 2016. Tutti sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19. L'articolo Coronavirus, preghiera di gruppo a Porta Nolana: multate cinque persone proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Gessica Notaro "persona a me cara positiva al Coronavirus"/ "Vi chiedo una preghiera"

