Cautela nelle aperture, tamponi e contact tracing. La fase 2 per l'Iss (Di sabato 25 aprile 2020) "Si potrà andare al parco, ma non fare feste". E' la sintesi più efficace usata dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro per tracciare le settimane che verranno, nel punto stampa all'Iss sull'andamento epidemiologico incentrato oggi, inevitabilmente, sulla fase 2 ormai alle porte. Il miglioramento, ha spiegato Brusaferro, "è netto, ma dobbiamo tenere conto che il virus circola ancora, e seppur in modo diverso nelle varie zone del paese bisogna avere molta Cautela". Sarà quindi un processo graduale, accompagnato costantemente dal monitoraggio della curva per evitare che torni ad impennarsi. ​"Noi ci immaginiamo che il Paese progressivamente riprenda delle attivita' - ha detto Brusaferro - secondo una logica di grande prudenza ma anche di inesorabilità. L'idea è molto chiara: "Apriamo ... Leggi su agi Coronavirus - Guerra (Oms) : “Massacro nelle residenze per anziani - chiedo al governo come mai. Riapertura Lombardia? Serve cautela”

Coronavirus - diretta – Fase 2 - vertice tra il premier Conte e il Comitato tecnico scientifico : “Grande prudenza nelle riaperture”. Verso l’ok prima alle fabbriche - poi a spostamenti e uscite. Iss : “Massima cautela”

