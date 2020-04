William, Kate Middleton e i 3 principini tutti insieme in tv. Nessuno se l’aspettava (Di venerdì 24 aprile 2020) Un’apparizione in tv tenuta segreta fino all’ultimo momento quella di William, Kate Middleton e i 3 principini. E anche Carlo e Camilla, per la prima volta insieme dopo la guarigione del principe. Nel giorno del secondo compleanno di Louis, ultimogenito dei duchi di Cambridge, la sorpresa: tutta la famiglia ha voluto offrire il proprio contributo a “Big Night In”, un telethon organizzato dall’emittente britannica per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. William, Kate, George, Charlotte e Louis, in abiti dai colori perfettamente coordinati, sono usciti dalla residenza di Anmer Hall, dove sono in isolamento da settimane, per offrire nuovamente il proprio appoggio a “Clap For Carers”, la campagna che vede i britannici uscire di casa ogni giovedì sera, rispettando le regole del social distancing, per applaudire gli operatori ... Leggi su caffeinamagazine Kate Middleton - William e i piccoli Cambridge battono (di nuovo) le mani contro il coronavirus

