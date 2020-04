Video e testo di Una Parola Differente di Alex Britti, un inno alla spontaneità in radio il 24 aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Una Parola Differente di Alex Britti esce oggi, 24 aprile 2020, in rotazione radiofonica. Dopo l'esperimento trap di Brittish con la collaborazione di Salmo e DJ Gengis, il cantautore e chitarrista romano ritorna con un brano che a questo giro riprende i canoni del suo repertorio. Non mancano, infatti, i virtuosismi con la chitarra acustica - l'intro è un gustosissimo tapping sulle corde e sui tasti - coniugati con un pop fresco e contaminato da elementi dance, come accade con gli apporti del synth, del pad e delle percussioni elettroniche. A rifinire il tutto interviene un testo semplice ma audace in cui Alex Britti si fa portavoce dell'importanza della spontaneità nei rapporti personali e nelle relazioni. Un brano sulla spontaneità nei rapporti Lo spiega lui stesso: "A volte cerchiamo di fare cose impossibili per stupire la persona che ci piace, ... Leggi su optimagazine Fuori Bando remix con MadMan e Gemitaiz – VIDEO e TESTO

Orari e scrivanie : ecco le regole per gli uffici Il documento Inail : leggi il testo integrale Regioni - le 20 strategie sul territorio|Video

Orari e scrivanie : ecco le regole per gli uffici Il documento Inail : leggi il testo integrale Regioni - le 20 strategie sul territorio|Video (Di venerdì 24 aprile 2020) Unadiesce oggi, 24 aprile 2020, in rotazionefonica. Dopo l'esperimento trap dish con la collaborazione di Salmo e DJ Gengis, il cantautore e chitarrista romano ritorna con un brano che a questo giro riprende i canoni del suo repertorio. Non mancano, infatti, i virtuosismi con la chitarra acustica - l'intro è un gustosissimo tapping sulle corde e sui tasti - coniugati con un pop fresco e contaminato da elementi dance, come accade con gli apporti del synth, del pad e delle percussioni elettroniche. A rifinire il tutto interviene unsemplice ma audace in cuisi fa portavoce dell'importanza della spontaneità nei rapporti personali e nelle relazioni. Un brano sulla spontaneità nei rapporti Lo spiega lui stesso: "A volte cerchiamo di fare cose impossibili per stupire la persona che ci piace, ...

LauraPausini : Il testo del nostro appello al Governo Italiano. #seiconnoi? - NoveseM : RT @pmanzo70: Mio contributo per la Bocconi, video e testo scritto sulla situazione in Brasile ai tempi del #coronavirus. Una bella iniziat… - ArmyCOOKY12 : RT @btshouse_ita: Dalla Vlive di V - 23/04/2020 ??: Come ha già detto anche Namjoon, stiamo lavorando al nuovo album e al momento sto scriv… - LIBEROP82664059 : @_13aCuori non só perché mi sei 'venuta' in mente?????? - pmanzo70 : Mio contributo per la Bocconi, video e testo scritto sulla situazione in Brasile ai tempi del #coronavirus. Una bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Video testo Video e testo di Una Parola Differente di Alex Britti, un inno alla spontaneità in radio il 24 aprile OptiMagazine Sala: per la mobilità in Fase 2 serve collaborazione cittadini

Sala ha inoltre annunciato la nascita di "una pista ciclabile con segnalazione orizzontale da San Babila fino a Sesto Marelli, quindi corso Venezia, corso Buenos Aires, viale Monza oppure l'utilizzo ...

Rolling Stones, guarda il video di ‘Living in a Ghost Town’

Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...

Sala ha inoltre annunciato la nascita di "una pista ciclabile con segnalazione orizzontale da San Babila fino a Sesto Marelli, quindi corso Venezia, corso Buenos Aires, viale Monza oppure l'utilizzo ...Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...