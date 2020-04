Scandalo nel calcio | 2 partite truccate | 9 persone condannate | 2 calciatori e 1 dirigente

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Una bufera clamorosa nel mondo del, in particolar modo nei guai club della Liga. E’ arrivata la condanna in Spagna percon riferimento a match della stagione 2013-14 e secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ coinvolgono Osasuna e Betis. Il Tribunale di Navarra ha ritenute colpevoli 9per aver provato ad aggiustare il risultato di due: Betis-Valladolid e Osasuna-Betis. Sono stati colpiti dalla sentenza due exdel Betis. Amaya e Xavi Torres (risultano ancora in attività) e cinque ex dirigenti dell’Osasuna. Il club di Pamplona consegnò ai giocatori del Betis 650mila euro (400mila per battere il Valladolid e 250mila per perdere contro l’Osasuna nelle ultime due giornate del torneo). Alla fine il Betis vinse contro il Valladolid 4-3 e perse 2-1 contro l’Osasuna, con ...