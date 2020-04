Roma | seconda vittima di Coronavirus tra gli operatori AMA | morto un autista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 aprile 2020) E’ deceduto, dopo settimane di ospedale, a 65 anni unAma di Rocca Cencia. È lanella Municipalizzata Ama dia causa del. “Voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e la piena solidarietà a tutti i dipendenti fortemente scossi dalla notizia”, dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, ex Presidente di Ama. “Vorrei ancora una volta evidenziare come i dipendenti dell’Ama sono fra i lavoratori che stanno svolgendo, in questo difficile momento, un primario servizio per l’intera città, sia per la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti e per la sanificazione. Tutti noi dobbiamo esprimere un grazie particolare per la loro difficile attività e per il quotidiano rischioso impegno. All’Azienda si ...