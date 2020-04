Provincia di Salerno | Strianese | “Un 25 aprile di liberazione | restando a casa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl 25quest’anno non potrà essere celebrato come negli anni precedenti, con i tradizionali momenti ufficiali che ci ricordano ladal nazifascismo. Quest’anno il 75esimo anniversario dellacade in piena quarantena nazionale e in pieno distanziamento sociale, per cui ognuno di noi dovrà rispettare la normativa nazionale e regionale che ci chiede di rimanere a casa. “E tutti noi rimarremo a casa, ma chi vorrà, potrà festeggiare comunque il 25unendosi alle piazze virtuali create apposta. Quindi non solo #iosrestoacasa, ma anche #iorestolibero perché è possibile aggregarci in maniera virtuale su tante forme di. È sicuramente importante liberarci dal fascismo che ancora serpeggia, dai conflitti sterili di casa nostra, dalle guerre che ...