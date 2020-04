Pago lascia Serena Enardu e torna dall’ex moglie Miriana Trevisan | è scoppiata la crisi?

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 aprile 2020)in? Dopo un lungo periodo di quarantena per il Covid-10 con, nelle ultime orel’hata per recarsi a Roma. Tra i due èdi nuovo una? Al momento non sappiamo nulla a riguardo anche se Alfonso Signorini, attraverso il suo settimanale di gossip Chi ha detto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 hato la Sardegna per recarsi dall’ex. Sul magazine si legge: “hato la Sardegna e la suaper correre a Roma con regolare permesso dall’exe dal figlio Nicola, per stargli vicino in questo momento difficile”. Ricordiamo che il cantante e l’ex valletta di Mike erano sposati mettendo al mondo un figlio. Successivamente per motivi caratteriali si sonoti e lui ha conosciuto l’ex tronista di ...