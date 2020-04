Masi Agricola, assemblea approva bilancio (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Masi Agricola ha approvato il bilancio 2019, e la proposta di destinazione del risultato di esercizio 2019 per Euro 257.968 a riserva legale, Euro 16.651 a riserva per utili su cambi e Euro 4.884.733 utile a nuovo. Leggi su quifinanza Vino : per Masi Agricola ricavi stabili a 65 mln - utile in calo a 4 - 3 mln

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Masi Agricola ha approvato il bilancio 2019, e la proposta di destinazione del risultato di esercizio 2019 per Euro 257.968 a riserva legale, ...

Coldiretti monitora i frutteti: al via lo studio delle cimici con le trappole a feromoni

Lì, grazie alla collaborazione di aziende agricole di Castelbaldo, Piacenza d’Adige, Masi, Borgo Veneto, Merlara e non solo, è partito il monitoraggio che vede installate sulle piante da frutto delle ...

