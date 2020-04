Inter, nuova idea a parametro zero dal Tottenham! Il giocatore: "Mi affascinano Italia e Spagna" (Di venerdì 24 aprile 2020) ​La prossima destinazione di Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, potrebbe essere l'Italia, tappa Serie A. Il 33enne difensore centrale belga è in scadenza di contratto con il club inglese e non ha escluso di cambiare aria a fine stagione. Romelu Lukaku non ha nascosto il piacere di poterci giocare insieme all'Inter: "Voglio continuare ad alti livelli, mi affascinano Italia e Spagna, ma voglio firmare con la squadra giusta". Unica "clausola": giocare le coppe europee. Per la prima volta... Leggi su 90min Google Meet : nuova interfaccia in arrivo - ecco come sarà

Inter - nuova svolta nell'affare Vidal - il ct del Cile dichiara : "Può tornare in Italia"

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova TS – Conte lavora alla nuova Inter di Eriksen: tre idee ed un progetto in stile Chelsea passioneinter.com Citroen C3 2020: 97 combinazioni per la personalizzazione [FOTO e VIDEO]

La nuova Citroen C3 arriverà in estate in Italia ed uno dei punti di forza della vettura è la possibilità di personalizzazione, per renderla a ‘misura’ del cliente. Sono ben 97 le combinazioni ...

Nuova autocertificazione per la Fase 2, dopo il 4 maggio sarà necessaria solo fuori Regione

Ecco cosa cambierà con la nuova autocertificazione Quello che in un primo momento sembrava un minimo cambiamento nell’autocertificazione, sarà invece un cambiamento importante. Secondo l’autorevole ...

