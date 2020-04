È morto a 96 anni il filosofo Aldo Masullo (Di venerdì 24 aprile 2020) Aldo Masullo, filoso e politico nato ad Avellino è morto all'età di 96 anni. Laureato in Filosofia e in Giurisprudenza, è stato dal 1955 libero docente e dal 1967 professore ordinario di filosofia teoretica. Successivamente, ha insegnato filosofia morale presso l'Università di Napoli. È stato insignito della medaglia d'oro del Ministero per la Pubblica Istruzione. Candidato nelle liste del Partito Comunista Italiano prima e in quelle dei Democratici di Sinistra poi, dal 1972 al 1976 ha ricoperto la carica di deputato, mentre dal 1976 al 1979 e dal 1994 al 2001 è stato senatore della Repubblica. L'8 giugno del 2018 Napoli gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Leggi su agi Morto Aldo Masullo - il filosofo con la passione per la politica. Aveva 97 anni. Napoli gli ‘regalò’ la cittadinanza onoraria

