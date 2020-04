“È lui a farla”. Luigi Di Maio, la fidanzata vuota il sacco. Succede a casa loro in questo momento particolare (Di venerdì 24 aprile 2020) Strano sentire parlare della coppia forse più discreta della cronaca rosa. Stiamo parlando di Luigi Di Maio e della sua splendida compagna Virginia Saba, volto noto del giornalismo che, secondo quanto riportato su Chi, sembrano fare coppia fissa dopo che Di Maio disse addio all’ex Giovanna Melodia. I due sono stati ‘pizzicati’ a Siviglia e solo nel 2019 hanno cominciato a fare parlare del loro legame. I due sono sempre innamorati e complici. Le prime dichiarazioni sul loro amore sono avvenute per bocca della bella Virginia, che fino a non troppo tempo fa aveva ancora un profilo social severamente ‘blindato’. La giornalista ha così ammesso a La Stampa: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…”. Il supporto dimostrato da Virginia ha sempre rappresentato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 aprile 2020) Strano sentire parlare della coppia forse più discreta della cronaca rosa. Stiamo parlando diDie della sua splendida compagna Virginia Saba, volto noto del giornalismo che, secondo quanto riportato su Chi, sembrano fare coppia fissa dopo che Didisse addio all’ex Giovanna Melodia. I due sono stati ‘pizzicati’ a Siviglia e solo nel 2019 hanno cominciato a fare parlare dellegame. I due sono sempre innamorati e complici. Le prime dichiarazioni sulamore sono avvenute per bocca della bella Virginia, che fino a non troppo tempo fa aveva ancora un profilo social severamente ‘blindato’. La giornalista ha così ammesso a La Stampa: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…”. Il supporto dimostrato da Virginia ha sempre rappresentato ...

