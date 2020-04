Dal Cdm via libera al Def e allo scostamento di bilancio da 55 miliardi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2020 e la Relazione al Parlamento per l’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).Nel DEF il Prodotto Interno Lordo e’ previsto in diminuzione nel 2020 dell’8 per cento e in ripresa nel 2021 del 4,7 per cento.Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e’ fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.Con la relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 di 55di euro, 24,85di euro nel 2021, 32,75 ...