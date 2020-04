Covid-19, tre tamponi positivi nel Salernitano ieri: i dati nei comuni (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Resta basso il numero dei contagi nel territorio Salernitano dove complessivamente, nella giornata di ieri 23 aprile, sono stati solo 3 i tamponi risultati positivi alla ricerca per il Covid-19. Nello specifico infatti, su 612 tamponi effettuati ed esaminati presso i laboratori gli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, 3 sono risultati positivi. I dati sono stati rilevati alle ore 23.30 di ieri sera mentre i comuni interessati e i casi di contagio registrati sono: 1 a Sant’Arsenio, 1 Sant’Egidio del Monte Albino e 1 a Scafati. Il giorno precedente invece, nell’intera provincia salernitana non si era verificato alcun contagio da Covid19. Numeri, questi, che sembrerebbero destinati a diminuire e fanno ben ... Leggi su anteprima24 Covid-19 vaccini - l’Aifa autorizza tre nuovi studi in Italia

