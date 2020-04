Autocertificazione anche nella fase 2, dal 4 maggio: ecco quando sarà obbligatoria (Di venerdì 24 aprile 2020) Ormai ci stiamo preparando per ripartire nel modo più sicuro. Tutto organizzato per fare in modo che si agisca nella prudenza, dall’uso delle mascherine al distanziamento sociale. Ovviamente i controlli si faranno più rigidi con l’unico scopo di evitare qualsiasi altra seconda ondata di contagio del virus. L’attenzione è posta ancora sul celebre indicatore “R-0” e dovendo riprendere ciascuno la propria corsa inevitabile chiedersi qualcosa in più sugli spostamenti e sulle autocertificazioni. Le restrizioni in merito agli spostamenti si allenteranno, ma è bene comprendere alcuni aspetti pratici che riguardano tutti da vicino. Servirà ancora compilare i modelli di Autocertificazione? La fase 2 non dovrebbe più prevedere la compilazione dei moduli, se non in alcuni specifici casi, come ad esempio per gli ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus : come funziona l’autocertificazione? Devo averla anche per fare la spesa?

Coronavirus - la nuova autocertificazione è online : si dovrà anche dichiarare di non essere in regime di quarantena. Pene fino a 12 anni

