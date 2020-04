Tor Pignattara, trovato cadavere in strada: è un 43enne (Di giovedì 23 aprile 2020) Tragica scoperta questa mattina in Francesco Baracca, dove alle 7:11 un uomo che stava percorrendo la strada si è accorto che una persona era accasciata a terra. Il passante ha quindi chiamato il NUE 112 e sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia di stato. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare: dai primi rilievi il decesso sembra essere avvenuto nella notte. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della scientifica su richiesta della polizia. Non si conosce ancora la causa della morte dell’uomo, la cui identità non è stata resa nota. Si tratta di un cittadino del Pakistan di 43 anni, che dai primi rilievi del medico necroscopo sembra essere morto per cause naturali. La salma è comunque stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tor ... Leggi su ilcorrieredellacitta Tor Pignattara - trovato cadavere in strada : indagini della Polizia in corso

Torpignattara - il cadavere di un uomo trovato morto in casa : aperta un'inchiesta

Il cadavere di un uomo di quarant’anni è stato trovato questa mattina in strada a Tor Pignattara. A notarlo, un uomo dalla finestra della sua abitazione, che ha immediatamente chiamato il 112. A ...

