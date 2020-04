Pomezia | raccolta differenziata | premiati con un bollino verde i condomini più virtuosi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Un adesivoper ipiùnella. Il Comune die Formula Ambiente SPA, la società che gestisce il servizio di rifiuti urbani, ringraziano gli abitanti deiche effettuano lain maniera attenta e scrupolosa con un, un adesivo che stanno distribuendo in queste ore. “Prosegue il trend positivo di– ha commentato l’Assessore Stefano Ielmini –. Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei cittadini, che vogliamo ringraziare simbolicamente con questo adesivo. Abitare in uno virtuoso significa che i residenti, tutti insieme, hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili al tema del rispetto dell’ambiente e del territorio circostante”. “Vogliamo avviare un ...

