Ospedale di Vibo Valentia oggi: muore un 19enne forse per Covid 19, tampone anche per un 11enne post mortem (Di giovedì 23 aprile 2020) Un pomeriggio davvero brutto quello che si sta affrontando in Calabria, dove all'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia sono morte due persone, entrambe giovanissime. A morire pochi minuti dopo l'arrivo in Ospedale, un ragazzo di 19 anni, che si teme possa aver avuto il Covid 19 e un ragazzino di 11 anni che aveva delle patologie pregresse ma a quanto pare nessun sintomo che facesse pensare al coronavirus. Secondo quanto riferisce La Gazzetta del Sud, i sospetti di un possibile caso di coronavirus, riguardano solo il 19enne di Paravati, frazione di Mileto. Stando a quanto si legge sul sito della Gazzetta del Sud, il giovane infatti aveva una miocardite e il virus potrebbe aver aggravato le sue condizioni di salute. Gravi patologie pregresse, invece, sarebbero alla base del decesso del ragazzino di Stefanaconi. Nessuno dei due prima di morire aveva fatto il tampone.

