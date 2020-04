Massimo Giletti, un clamoroso ritorno a Rai 1? Tutta "colpa" del coronavirus: la voce che terremota La7 e Viale Mazzini (Di giovedì 23 aprile 2020) La voce rilanciata da TvBlog è di quelle davvero clamorose. "Per ora una suggestione", la definisce il sito specializzato. Una suggestione che riguarda Rai 1 e Massimo Giletti. Nel prossimo palinsesto infatti Viale Mazzini dovrà fare i conti con una certa mancanza di fiction, dovuta allo stop dei set per l'epidemia da coronavirus in corso. E, ad oggi, serve un format che si affianchi a quello del sabato sera di Alberto Angela, Meraviglie e Ulisse. La Rai è a caccia di un prodotto di qualità, tra servizio pubblico ed intrattenimento. E il nome individuato sarebbe proprio quello di Giletti, il quale libero da esclusive con La7 (dove conduce Non è l'arena) potrebbe tornare su quella Rai 1 con cui aveva rotto in modo burrascoso e con gran polemica ai tempi di Matteo Renzi e del renzismo. Secondo TvBlog ci sarebbe allo studio una serie di serate di ... Leggi su liberoquotidiano Massimo Giletti pronto a lasciare La7 : retroscena clamoroso

Gira un nome in questo senso ed è quello di Massimo Giletti, che libero da esclusive con La7, potrebbe tornare su Rai1 sul "luogo del delitto", proponendo quindi al pubblico della prima rete del ...

