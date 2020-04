areanapoliit : Petagna-Napoli, Giuntoli e Gattuso hanno deciso! In attacco tre nomi in lista. Llorente piace in Spagna - sscalcionapoli1 : Venerato a CN24: “Azmoun piace da matti al Napoli, conferme anche su Sorloth! C’è una lista di attaccanti gradita a… - infoitsport : Venerato a CN24: 'Azmoun piace da matti al Napoli, conferme su Sorloth! C'è una lista gradita a Gattuso, due nomi d… -

Ultime Notizie dalla rete : lista Gattuso La lista di Gattuso: 4 imprescindibili comunicati alla società, solo per un big farebbe eccezione Tutto Napoli La lista di Gattuso: 4 imprescindibili comunicati alla società, solo per un big farebbe eccezione

Il calcio non è ripartito, il mercato è distante, eppure Gattuso - che difficilmente non sarà confermato sulla panchina del Napoli - ha già individuato gli imprescindibili per il futuro, i calciatori ...

Sarri chiede Mertens: il punto tra Juve ed Inter

In pole rimangono i nerazzurri, che stanno facendo leva sullo stallo nella questione rinnovo con il club partenopeo e avrebbero pronta una ricca proposta biennale da sottoporre a Mertens. Dries Merten ...

Il calcio non è ripartito, il mercato è distante, eppure Gattuso - che difficilmente non sarà confermato sulla panchina del Napoli - ha già individuato gli imprescindibili per il futuro, i calciatori ...In pole rimangono i nerazzurri, che stanno facendo leva sullo stallo nella questione rinnovo con il club partenopeo e avrebbero pronta una ricca proposta biennale da sottoporre a Mertens. Dries Merten ...