Dry – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dry Via Solferino, 33 – 20124Tel. 02/63793414 Sito Internet: www.dry.it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze classiche da 5€, focacce da 8€, cocktail da 12€, pizze dello chef da 12€ Giorno di chiusura: mai OFFERTADry è ormai un punto di riferimento per chi vuole mangiare il binomio “pizza & cocktail”. L’offerta è ampia e comprende le pizze classiche a base bianca o rossa che possono essere arricchite con ingredienti golosi come la buzzonaglia di tonno, le acciughe del Mediterraneo o del Cantabrico, la stracciatella o un delizioso prosciutto crudo. Ci sono poi le “pizze dello chef”, degne di nota sia per l’impasto che per l’armonia delle farciture, come quelle alla provola affumicata e Piennolo del Vesuvio, quella ai fiori di zucca, lardo e zucchine alla scapece oppure fior di latte, zeste ...