Coronavirus: 20 vittime in totale in Molise, un solo paziente in terapia intensiva (Di giovedì 23 aprile 2020) A distanza di poche ore dall’ultimo decesso correlato al Coronavirus il Molise registra la 20ª vittima: l’aggiornamento è stato fornito dall’Azienda sanitaria regionale. Dall’inizio dell’emergenza sono 284 i casi di positività, 40 quelli di persone guarite, 4.478 i tamponi finora eseguiti. All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, è ricoverato in terapia intensiva un solo paziente, 13 quelli in malattie infettive.L'articolo Coronavirus: 20 vittime in totale in Molise, un solo paziente in terapia intensiva Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Spagna superate le 22 mila vittime

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus Cina : 10 nuovi casi e zero vittime (Di giovedì 23 aprile 2020) A distanza di poche ore dall’ultimo decesso correlato alilregistra la 20ª vittima: l’aggiornamento è stato fornito dall’Azienda sanitaria regionale. Dall’inizio dell’emergenza sono 284 i casi di positività, 40 quelli di persone guarite, 4.478 i tamponi finora eseguiti. All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, è ricoverato inun, 13 quelli in malattie infettive.L'articolo: 20inin, uninMeteo Web.

fattoquotidiano : Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari… - Fontana3Lorenzo : Il virus non può essere una scusa per la scarcerazione dei mafiosi. Con questa decisione, si offende la memoria del… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in Italia superate le 25 mila #vittime, 437 più di ieri Martedì l'aumento era stato di 534. Il dato… - zazoomnews : Coronavirus report Iss: l'età media delle vittime è 785 anni - #Coronavirus #report - casarinale58 : RT @TgrRai: #Coronavirus, #farmacisti: accordo prezzo mascherine o stop vendita. @FederfarmaITA chede un'intesa e meno burocrazia: siamo an… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vittime Coronavirus, così i conti delle vittime non tornano negli altri Paesi La Repubblica Coronavirus Covid-19: Libera, “lo Stato non deve dare alcun segnale di arretramento nei confronti dei detenuti al 41 bis”

“In questo momento delicato che vive il nostro Paese a causa dell’emergenza Covid-19, Libera fin da subito ha posto l’attenzione sul fatto che ... lo dobbiamo soprattutto ai familiari delle vittime di ...

Coronavirus, a Roma 29 nuovi contagiati: 4463 gli attuali casi positivi nel Lazio. Controllate 482 Rsa

Ancora 80 i nuovi positivi al coronavirus nella regione Lazio. Si conferma per il quarto giorno consecutivo ... Il numero più alto si registra sul territorio della Asl Roma 6, 20 in totale nelle ...

“In questo momento delicato che vive il nostro Paese a causa dell’emergenza Covid-19, Libera fin da subito ha posto l’attenzione sul fatto che ... lo dobbiamo soprattutto ai familiari delle vittime di ...Ancora 80 i nuovi positivi al coronavirus nella regione Lazio. Si conferma per il quarto giorno consecutivo ... Il numero più alto si registra sul territorio della Asl Roma 6, 20 in totale nelle ...