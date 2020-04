Come far sopravvivere una neo-coppia alla separazione da quarantena (Di giovedì 23 aprile 2020) Anche essere una neo-coppia separata dalla quarantena è difficile. Ebbene sì, il distanziamento sociale resosi necessario per contrastare la diffusione del Coronavirus sta pesando molto anche su tutte quelle persone che avevano preso a frequentarsi (e a credere nell’inizio di una storia molto promettente) poco prima che scattasse il lockdown. E che adesso si trovano a gestire un legame appena nato a distanza e con tutti i limiti e l’insofferenza dettati dal confinamento. «In effetti – osserva Luca Pierleoni, psicoterapeuta, sessuologo e Socio Fondatore SISP, il lockdown sta impattando molto sulle coppie appena nate. Quando ci si trova all’inizio di una storia – nella cosiddetta fase delle “farfalle nello stomaco” – si ha voglia di stare sempre insieme alla persona amata, toccarla, odorarla e farci l’amore (complici gli estrogeni e il testosterone che raggiungono livelli molti alti). Perciò per le coppie nate poco prima del distanziamento sociale, l’attuale impossibilità di vedersi e condividere un contatto fisico è qualcosa di molto doloroso. È un’esperienza che sta suscitando sentimenti di tristezza, sofferenza solitudine e incompletezza. La stessa separazione, vissuta all’interno di un rapporto non ancora solido, spaventa di più. Insomma, le coppie che si erano formate poco prima della quarantena sono sicuramente messe più a dura prova rispetto a quelle che erano già stabili. Tuttavia, con l’aiuto di strategie comunicative e tecnologiche adeguate (oltre che con una buona dose di pazienza), anche questa prolungata distanza può essere affrontata e superata». Leggi su vanityfair Come velocizzare le farmacie lombarde? In Trentino c’è una soluzione a portata di mano

Biglietto aereo : come cambiare data e quando è possibile farlo

Ragazza che ascolta la musica – Fonte: IStock photo Muoversi Può sembrare un controsenso ma fare sport è un modo come un altro per scaricare lo stress in eccesso e caricarsi di energia positiva.

